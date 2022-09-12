İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurumun bahçesinde kente yeni atanan öğretmenler için "Hoş geldin öğretmenim" adıyla etkinlik düzenlendi. Kentte göreve başlayacak öğretmenlere çiçek verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, Bakanlıkça Şırnak'a atanan 604 öğretmenin kente gelmeye başladığını, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Tetik, "Yeni atanan öğretmenlerimize Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Öğretmenlerimize her zaman kapımız açık ve her zaman onların yanında olacağız. Kentin eğitim öğretim kalitesini hep birlikte el ele vererek yukarıya taşıyacağız" dedi.

Kent genelinde 9 bin 200 öğretmen ve 150 bin öğrenci olduğunu anlatan Tetik, "Hiçbir dersimiz boş geçmeyecek. Ders kitaplarımız da öğrencilerimizin masasında hazır. Bakanlığımızın bu yıl yaptığı uygulama ile ders kitaplarımızın yanı sıra kaynak kitaplar da gönderdi. Bu sabah itibarıyla hem ders hem de kaynak kitaplarımız öğrencilerimizin masasında duruyor. Velilerimizin hiçbir kaynak kitap almasına gerek yok. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" dedi.