Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğrenciler okullarıyla buluştu
[Fotograf: AA]
Bolu'da yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarına gelen öğrenciler dersbaşı yaptı.
Bolu'da da 242 okulda 4 bin 256 öğretmen ve 55 bin 750 öğrenci, dersbaşı yaptı.
Toplamda 2 bin 524 derslikte eğitim alan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarına geldi.
Minik öğrencileri de aileleri okullarına getirdi.
Uzun zaman sonra dersbaşı yapan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.
Etiketler: Bolu
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