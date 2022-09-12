Bolu'da da 242 okulda 4 bin 256 öğretmen ve 55 bin 750 öğrenci, dersbaşı yaptı.

Toplamda 2 bin 524 derslikte eğitim alan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarına geldi.

Minik öğrencileri de aileleri okullarına getirdi.

Uzun zaman sonra dersbaşı yapan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.