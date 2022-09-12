Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 12:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da miras kavgası: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde miras meselesinden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
İnönü Mahallesindeki bir evde aralarında miras meselesi bulunan F.F. tartıştığı Ayşe S., Havva S. ve Turgut S.'ye kurşun yağdırdı.
Kurşunların hedefi olan 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Kavga
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