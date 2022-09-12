Dutlu köyünde Naci Altun ve Emine Altun’a ait evlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 2 ev ile komşularına ait bir ev ile 2 samanlık ve ahıra sıçradı.

Yangında köylülerin tüm müdahalesine rağmen 3 ev ve 2 samanlık ile hayvanların bulunduğu ahır kül oldu. Ahırda bulunan 14 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Yangın, günün ilk ışıkları ile söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.