Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin'de çıkan yangında 14 büyükbaş hayvan telef oldu
[Fotograf: İHA]
Artvin’in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 2 samanlık ile hayvanların bulunduğu ahır kül oldu. Yangında 14 büyükbaş hayvan da telef oldu.
Dutlu köyünde Naci Altun ve Emine Altun’a ait evlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 2 ev ile komşularına ait bir ev ile 2 samanlık ve ahıra sıçradı.
Yangında köylülerin tüm müdahalesine rağmen 3 ev ve 2 samanlık ile hayvanların bulunduğu ahır kül oldu. Ahırda bulunan 14 büyükbaş hayvan da telef oldu.
Yangın, günün ilk ışıkları ile söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Yangın
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