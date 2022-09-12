Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]
Burdur'un Bucak ilçesinde çöplükte çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kestel köyü Aladağ mevkisindeki çöplük alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Yangına müdahale için bölgeye 2 helikopter, 2 uçak ve Bucak Belediyesi ile Bucak Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Burdur Orman Yangını
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