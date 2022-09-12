Kestel köyü Aladağ mevkisindeki çöplük alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangına müdahale için bölgeye 2 helikopter, 2 uçak ve Bucak Belediyesi ile Bucak Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.