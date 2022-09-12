Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar gasbettiği öne sürülen şüpheli Erzincan'da yakalandı
[Fotograf: AA]
Iğdır'da bıçaklı yağma ile yüklü miktarda dolar gasbettiği iddia edilen şüpheli, Erzincan'da yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyazı uygulama noktasında şüpheli şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Uygula noktasında durdurulan ticari taksi içerisinde yolcu olarak bulunan İ.İ'nin şüpheli hareketleri üzerine polisler araçta yaptıkları aramada 260 bin Amerikan doları ele geçirdi.
Şüphelinin polislere Iğdır'daki bir tanıdığından söz konusu dolarları aldığını beyan etmesi üzerine, ekipler Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ile görüşme yaptı.
Görüşme sonunda İ.İ'nin Iğdır'da bıçakla yağma suçuna ortak olduğu ve yüklü miktarda dövizi gasbeden 3 şüpheliden biri olduğu tespit edildi.
Dolarları muhafaza altına alan ekipler İ.İ'yi de gözaltına aldı.
Etiketler: Dolar Erzincan Kaçakçılık Narkotik
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