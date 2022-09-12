Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye birimlerinin kullandığı sunta, mobilya ve benzeri parçaları çöpe atmayan Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı bu atıkları kuş evlerine dönüştürdü.

Yapılan 150 kuş evi, Asri ve Kıran Mezarlığı'ndaki ağaçlara asıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü İsmail Mutlu, mezarlıklarda bulunan ağaçları zararlı böcek türlerinden korumak ve alandaki kuşların biyolojik çeşitliliğini devam ettirmek amacıyla kuş yuvalarının asıldığını söyledi.

Mutlu, "Şimdiye kadar Kıran ve Asri Mezarlığımız olmak üzere 150 adet kuş evi asıldı. Bunu tüm il genelindeki mezarlıklarımıza yaymayı planlıyoruz. Asılan yuvalar ile mezarlık alanlarında ekosistem bozulmayarak hem biyolojik çeşitlilik sağlanıyor hem de zararlı böcek türlerine karşı kalıcı bir engel oluşturulmuş oluyor" dedi.