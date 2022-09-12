Yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Vali Fuat Gürel ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da Fatih İlkokulu ile Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Sınıfları gezen Gürel ve beraberindekiler, öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim yılında başarı dileyerek öğrencilere kitaplarını dağıttı.