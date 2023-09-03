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Güncel
AA 03.09.2023 16:04

Sinop'ta traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi, traktör sürücüsü yaralandı.

Sinop'ta traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Memiş Atlı'nın (67) kullandığı kamyonet, Sinop-Boyabat kara yolu Bektaş köyü yakınlarında Şakir M.'nin (69) kullandığı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şakir M.'nin de yaralandığı kazada kamyonette sıkışarak yaralanan Atlı ise Boyabat Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Atlı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Sinop Trafik Kazası
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