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Güncel
AA 03.09.2023 13:30

Akçakoca'da hamsinin fiyatı düştü

Yeni av sezonunun başlamasıyla Karadeniz'de yaşanan hamsi bolluğu Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tezgahlara olumlu yansıdı.

Akçakoca'da hamsinin fiyatı düştü
[Fotograf: AA]

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Akçakoca ilçesinde 1 Eylül itibariyle denize açılan balıkçılar, kıyıya bol hamsi ile döndü. Av sezonu öncesi kilogramı 100 liraya kadar çıkan hamsinin fiyatı 50 liraya kadar düştü.

İlçede balıkçılıkla uğraşan Murat Birinci, AA muhabirine, sezona hamsi bereketiyle başladıklarını belirterek, "3 gün önce avlanma yasağı kalktı. Balıkçılar palamut için çıktılar ancak palamut olmadığı için hamsiye yöneldiler. Kilosu 50 lira, herkes de memnun. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Birinci, ilerleyen günlerde balık çeşitlerinin artacağını ve fiyatların ucuzlamaya başlayacığını sözlerine ekledi.

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