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Güncel
AA 10.09.2024 18:55

Sinop'ta okullarda çeşitli alanlarda görev yapacak 830 personel görevlendirildi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kent genelindeki okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı süresince çeşitli alanlarda çalışacak 830 personelin görevlendirildiğini bildirdi.

Sinop'ta okullarda çeşitli alanlarda görev yapacak 830 personel görevlendirildi

Özarslan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, İŞKUR tarafından yürürlüğe konulan İşgücü Uyum Programı kapsamında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı kurum ve okullarda hizmetlerde bulunacak kişilerin noter kurasıyla belirlendiğini duyurdu.

Özarslan, görevlendirilen 830 personelin okulların temizlik, çevre düzenlemesi ve onarım işleriyle ilgileneceklerine dikkati çekerek, "Kurada ismi çıkan ve durumu uyan personel, 11 Eylül'de okullarımızdaki görevlerine başlayacak, 30 Haziran 2025'e kadar görevlendirildikleri okul ve eğitim kurumlarımızda çalışacaklardır. İşgücü Uyum Programı kapsamında görevlendirilenlere başarılar diliyorum, eğitim ortamlarımızda yerine getirecekleri kamusal hizmetlerden dolayı şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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