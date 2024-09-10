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Güncel
İHA 10.09.2024 18:52

Bayburt suç oranı en az olan 5'inci il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından suç oranının en düşük ve en yüksek olduğu iller açıklandı.

Bayburt suç oranı en az olan 5'inci il oldu

TÜİK verilerine göre suç oranının en az olduğu 10 il arasında Bayburt, yüz binde 186 suç oranıyla 5'inci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde suç oranının en yüksek olduğu şehir yüz binde 970 ile Aydın olurken, yüz binde 156 suç oranıyla suç oranın en düşük olduğu şehir ise Adıyaman olarak belirlendi.

TÜİK'e göre suç oranı en yüksek 10 kent şöyle sıralandı: Aydın suç oranı: Yüz binde 970 Denizli suç oranı: Yüz binde 902 Çorum suç oranı: Yüz binde 871 Antalya suç oranı: Yüz binde 847 Aksaray suç oranı: Yüz binde 838 Karaman suç oranı: Yüz binde 836 Manisa suç oranı: Yüz binde 834 Isparta suç oranı: Yüz binde 828 İzmir suç oranı: Yüz binde 801 Uşak suç oranı: Yüz binde 801 TÜİK'e göre suç oranı en düşük 10 kent ise şu şekilde: Adıyaman suç oranı: Yüz binde 156 Şırnak suç oranı: Yüz binde 159 Bitlis suç oranı: Yüz binde 175 Siirt suç oranı: Yüz binde 175 Bayburt suç oranı: Yüz binde 186 Muş suç oranı: Yüz binde 188 Erzincan suç oranı: Yüz binde 191 Hakkari suç oranı: Yüz binde 192 Mardin suç oranı: Yüz binde 194 Erzurum suç oranı: Yüz binde 196

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