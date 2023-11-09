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Güncel
AA 09.11.2023 11:32

Sinop'ta lakerda festivali 17-19 Kasım'da yapılacak

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, lakerda festivalinin bu yıl 17-19 Kasım tarihlerinde düzenleneceğini bildirdi.

Sinop'ta lakerda festivali 17-19 Kasım'da yapılacak

Sinop Kültür ve Turizm Derneğince Belediye ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlenen lakerda festivali, 17-19 Kasım tarihlerinde Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Gürbüz, "Buzda değil tuzda balık" sloganıyla düzenlenen yarışmada en iyi tuzlu balık için yapılacak yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verileceğini söyledi.

Bu yıl birincilik ödülünün 30 bin lira, ikincilik ödülünün 20 bin lira, üçüncülük ödülünün ise 10 bin lira olduğunu bildiren Gürbüz, "Bu yıl 4'üncüsü yapılacak festival her geçen yıl daha iyiye gidiyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok değerli katılımcı listemiz var. Gastronomi dünyasının önemli isimlerinden Levon Bağış, lakerda alanında uzman Tan Morgül, gastronomi yazarlarımız Hülya Ekşigil, Deniz Alphan, Nazlı Pişkin, Ahmet Güzelyağdöken gibi isimler katılacak festivale katılacak" dedi.

Gürbüz, lakerdanın Sinop ekonomisine önemli katkı vereceğine inandığını dile getirerek, "Yarışmanın yanı sıra farklı etkinlikler de olacak. Lakerdanın kentimiz ve ülkemiz için bir katma değer haline dönüşmesini istiyoruz. İnşallah bu festival ile tanıtımına katkı sunacağız" ifadesini kullandı.

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