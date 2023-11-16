Sinop’ta konut satışı yüzde 2,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu. Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalışla 993 bin 835 olarak gerçekleşti. Sinop’ta Ekim ayında 247 konut satıldı. Ekim ayında Sinop genelinde konut satışları 247 adet olarak açıklandı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldığı görüldü. Ekim ayında Sinop, konut satış sayısı bakımından 68. il oldu. Sinop Merkez ilçesinde Ekim ayında 89 adet konut satıldı. Sinop merkez ilçesinde satılan konut sayısının Sinop genelindeki payı yüzde 36,0 oldu.

Sinop’ta ipotekli konut satışları 13 adet olarak gerçekleşti

Ekim ayında Sinop genelinde ipotekli konut satışları 13 adet olarak açıklandı. İpotekli olarak satılan konut sayısının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,4 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 5,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 3 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken 10 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 234 adet oldu. Ekim ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 94,7 oldu.

İlk el konut satış sayısı 89 adet olarak gerçekleşti

Ekim ayında Sinop genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 89 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 36,0 oldu. Sinop genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 azalarak 158 adet olarak gerçekleşti. Sinop’taki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 64 oldu.