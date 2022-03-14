Sinop’ta geçtiğimiz hafta başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı nedeniyle önceki günlerde 200’e yakın olarak bildirilen kapalı köy yolu sayısı, hafta başında 19’a düştüğü açıklandı.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu sayısının 19’a düştüğü bildirildi.

Kent merkezine bağlı yüksek kesimlerde yağış devam ettiği için, ekipler çalışmalarında, öncelikli olarak ana yollarda ve acil ihbarlarda yoğunlaştı. Yağışın devam ettiği merkez ilçede henüz bildirilen kapalı köy yolu bulunmazken, Ayancık’ta 15 köy ve Türkeli ilçesinde 4 köy yolunun kapandığı, çalışmaların bu köylerde halen devam ettiği ifade edildi.