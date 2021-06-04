Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmaların ardından ilçeye bağlı Güzelyurt köyünde bir eve operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, 600 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu ele geçirildi.
OIayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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