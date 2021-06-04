Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şefkat Gülleri Projesi" kapsamında yapılan etkinliklere yer verildi.

Buna göre, Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 300 öksüz ve yetim çocuğa bisiklet dağıtımı gerçekleştirildi. Sosyal yardımlaşma vakıflarından yardım alan 231 aileye de 1000'er lira destek ve gıda yardımı yapıldı.