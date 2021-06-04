Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince alınan istihbari bilgiler neticesinde, ilçe merkezinde H.Y. isimli şahsın ikametinde ve üst aramasında yapılan kontrollerde 30 parça halinde 403,23 gram toz esrar maddesi, 1 adet otomatik av tüfeği, 24 adet tüfek kartuşu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili H.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürdürülüyor.

