Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 15:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sinop'ta, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Muhsin T.'nin kullandığı 57 DN 758 plakalı otomobil, Boyabat ilçesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki arazide bulunan konteynere çarptı.
Kazada, sürücü ile Melek Ayşe T. (41) ve Mükremin S. (29) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
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