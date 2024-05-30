Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 30.05.2024 17:38

Sinop’ta “Ben Büyüyünce” adlı meslek tanıtım şenliği

Sinop’ta İstiklal İlkokulu tarafından “Ben Büyüyünce” adlı meslek tanıtım şenliği düzenlendi.

Sinop’ta “Ben Büyüyünce” adlı meslek tanıtım şenliği

İstiklal İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrenciler gelecekte olmak istedikleri mesleklerin kıyafetlerini giydi. Kıyafetler sıfır atık kapsamında tamamen atıl parçalardan üretildi. Şenliğe, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Aysun Öz Sönmez, Hikmet Karaduman, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, AFAD Müdürü Ümit Ünal, öğrenciler ve veliler katıldı. Program öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunlarıyla başladı. Ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan meslek grupları stantları gezildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından getirilen motosikletler şenliğin gözdesi oldu. Çocuklar motosikletlere binerek gönüllerince eğlendi. Daha sonra 0 atık projesi kapsamında atıl malzemelerden üretilen kostümler hazırlayan öğrenciler gelecekte olmak istedikleri meslek guruplarının kıyafetlerini giyerek defile gerçekleştirdi.

Sinop’ta “Ben Büyüyünce” adlı meslek tanıtım şenliği



“Şarkı söylemek ister misin?”

Ardından öğretmenler tarafından müzik seslendirilen sahne protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci bir öğrencinin sesinin çok güzel olduğunu duyunca; “Şarkı söylemek ister misin?” diye sordu. Minik öğrenci ise bu teklifi geri çevirmeyerek, “Ağlama Değmez Hayat” adlı şarkıyı seslendirdi. Minik öğrencinin şarkısı büyük beğeni topladı. Daha sonra AFAD İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda ziyaret edilip bilgiler alınması ardından program sona erdi. Öğrenciler etkinlik boyunca doyasıya eğlencenin tadını çıkarttı.

ETİKETLER
Sinop Eğitim AFAD Emniyet Genel Müdürlüğü
Sıradaki Haber
Erzurum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Yarın sabah namazında tüm camilerde Filistinliler ve şehitler için dua edilecek
18:54
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:57
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
18:31
Bakan Bayraktar, Güney Kore ve Çin'in Ankara büyükelçileriyle görüştü
17:28
Türkiye ve Azerbaycan arasında adli konularda işbirliği
17:27
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticilerinden biri Macaristan'da yakalandı
İsrail ordusunun çekildiği Cibaliya'daki yıkım görüntülendi
İsrail ordusunun çekildiği Cibaliya'daki yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
İnci kefalinin zorlu göçü TRT Belgesel'de
İnci kefalinin zorlu göçü TRT Belgesel'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ