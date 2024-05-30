Sinop’ta “Ben Büyüyünce” adlı meslek tanıtım şenliği

İstiklal İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.
Öğrenciler gelecekte olmak istedikleri mesleklerin kıyafetlerini giydi. Kıyafetler sıfır atık kapsamında tamamen atıl parçalardan üretildi. Şenliğe, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Aysun Öz Sönmez, Hikmet Karaduman, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, AFAD Müdürü Ümit Ünal, öğrenciler ve veliler katıldı. Program öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunlarıyla başladı. Ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan meslek grupları stantları gezildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından getirilen motosikletler şenliğin gözdesi oldu. Çocuklar motosikletlere binerek gönüllerince eğlendi. Daha sonra 0 atık projesi kapsamında atıl malzemelerden üretilen kostümler hazırlayan öğrenciler gelecekte olmak istedikleri meslek guruplarının kıyafetlerini giyerek defile gerçekleştirdi.