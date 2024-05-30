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Güncel
AA 30.05.2024 17:35

Söğütlü'de okul öncesi çocuk şenliği düzenlendi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde düzenlenen okul öncesi çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Söğütlü'de okul öncesi çocuk şenliği düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Remzi Bölükbaşı Oyun Sokağı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Cevat Gün, çocukların gelecekleri, ailelerin yaşam kaynağı olduğunu belirterek, ana sınıfından üniversiteye kadar yakından takip edilmeleri gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Selçuk Kurt da çocukların parklarda rahat oynaması için tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı şenlikte, halat çekme ve çuval yarışmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Çocuklar, etkinlik süresince çeşitli oyun ve aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

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