Az Bulutlu 2.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.01.2024 15:18

Sinop'ta bal rekoltesindeki düşüş sürüyor

Sinop Arıcılar Birliği Başkanı Metin Oktay Fındık, bal rekoltesinin bu yıl da iyi olmasını beklemediklerini söyledi.

Sinop'ta bal rekoltesindeki düşüş sürüyor

Fındık, iklim şartları ve Gal arısı böceğinin rekolteyi olumsuz etkilediğini belirtti.

İklim şartları nedeniyle arıların çoğalamadığını, bitkilerde de ballaşmanın azaldığını ifade eden Fındık, "Oluşan bu etkenlerin yanı sıra son yıllarda en önemlisi Gal arısı böceği problemi yaşanması. Bu böcek kestane çiçek ve yapraklarına larvalarını bırakarak çoğalıyor, kestane ağaçlarının kurumasına sebep oluyor." dedi.

Fındık, kestane ile kestane balı üreticisinin bu nedenle mağduriyet yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz, 'Eğer bir iki yıl daha böyle giderse arıcılığı bırakmak zorunda kalacağız. Bal miktarı azalıyor, maliyetler çok yükseldi.' şeklinde sorunlarını dile getiriyorlar. Önceki yıllarda 300-500 kilogram bal alan bal üreticilerimiz, son yıllarda yaşanan rekoltedeki düşüş nedeniyle ancak 30 ile 50 kilogram arasında bal alabiliyor. Bu kapsamda kestane dal kanseri ve Gal arısı böceği etkileri kestane balı rekoltesinin düşmesinin en büyük etkenleri arasında gösteriliyor."

"Sinop kestane balının besleyiciliği ve prolin değerleri çok yüksek"

Sinop'ta bal üretiminin çok yüksek olmadığını ancak kalitenin oldukça iyi olduğunu anlatan Fındık, şu değerlendirmede bulundu:

"Sinop'ta tıbbi bal niteliğinde bir bal üretimi söz konusu. Sinop kestane balının besleyiciliği ve prolin değerleri çok yüksek. Sinop'un bitki türü ve çeşitliği oldukça zengin. Bundan dolayı Sinop'ta kestane balı ve çiçek balı kalitesi oldukça yüksek. Buna bağlı bal fiyatları da artmış durumda. Piyasada kestane balı bulmak zor. Arıcılık biterse dünyada üretim de biter. Bu anlamda arıcılığın bitmemesi gerekli. Bu konuda Tarım Bakanlığının arıcılara ayrı bir önem vermesi gerekiyor."

ETİKETLER
Sinop
Sıradaki Haber
Jandarma ekiplerinden işçilere eğitim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:55
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 62 sözleşmeli personel alacak
15:40
MTV ödemelerinde son hafta
15:43
Rusya: Ukraynalı esirlerin bulunduğu uçağı Ukrayna vurdu
15:32
Kızıldeniz krizi küresel ekonomide maliyetleri artırdı
15:25
Rusya: Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımına onayı kendi egemen kararı
15:23
Piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete yakalandı
Ayvalık, organik zeytin ve zeytinyağı üretiminin merkezi olma yolunda
Ayvalık, organik zeytin ve zeytinyağı üretiminin merkezi olma yolunda
FOTO FOKUS
Başakşehir'de kontrolden çıkan tır işyerinin bahçesine düştü: O anlar kamerada
Başakşehir'de kontrolden çıkan tır işyerinin bahçesine düştü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ