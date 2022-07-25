Kastamonu'nun Daday ilçesinden bir süre önce çalışmak için Ayancık'a gelen 27 yaşındaki Metin Yaşar, bir hafta önce mazeret bildirerek işinden ayrıldı.

Daday ilçesindeki ailesinin yanına dönmeyen Yaşar için yakınları kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede Yaşar'ı arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin şu ana kadar Yaşar'a ait herhangi bir ize rastlamadıkları öğrenildi.