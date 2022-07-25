Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
[Fotograf: AA]
Sinop'un Ayancık ilçesinde 7 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinden bir süre önce çalışmak için Ayancık'a gelen 27 yaşındaki Metin Yaşar, bir hafta önce mazeret bildirerek işinden ayrıldı.
Daday ilçesindeki ailesinin yanına dönmeyen Yaşar için yakınları kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede Yaşar'ı arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin şu ana kadar Yaşar'a ait herhangi bir ize rastlamadıkları öğrenildi.
Etiketler: Sinop
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