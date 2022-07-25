Merkeze bağlı Kargın köyündeki bir düğünde, damadın babası Ramazan Y, silahla havaya ateş açan gelin tarafının yakınlarını uyardı.

Uyarı üzerine Tahsin A. (25), T.A. (17) ve Erhan G. (25), Ramazan Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tahsin A, Ramazan Y'yi bıçakla yaraladı.

Kavgada, Erdal K. (36), Tuncay Y. (43) ile Seher K. (28) darp edilerek hafif şekilde yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramazan Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili olarak Tahsin A. (25), T.A. (17) ve Erhan G'yi (25) gözaltına aldı.