Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da düğünde çıkan kavgada damadın babası bıçakla yaralandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Aksaray'da düğünde silahla ateş açma tartışmasından çıkan kavgada damadın babası bıçakla yaralandı.
Merkeze bağlı Kargın köyündeki bir düğünde, damadın babası Ramazan Y, silahla havaya ateş açan gelin tarafının yakınlarını uyardı.
Uyarı üzerine Tahsin A. (25), T.A. (17) ve Erhan G. (25), Ramazan Y. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tahsin A, Ramazan Y'yi bıçakla yaraladı.
Kavgada, Erdal K. (36), Tuncay Y. (43) ile Seher K. (28) darp edilerek hafif şekilde yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramazan Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili olarak Tahsin A. (25), T.A. (17) ve Erhan G'yi (25) gözaltına aldı.
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