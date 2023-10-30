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Güncel
İHA 30.10.2023 16:33

Sınır kenti Kilis’te 29 Ekim coşkusu

Sınır kenti Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Sınır kenti Kilis’te 29 Ekim coşkusu

Törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, vatandaşlar, öğrenciler, kurum ve STK temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okunan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, şiirler okundu.

Kilis Valisi Tahir Şahin’in yaptığı konuşmada, ‘‘ Türk milleti hiçbir zaman esarete ve dayatmaya dayatmaya ziya göstermemiş bu kararlığını 1. dünya savaşı sonrasında da İstiklaline ve İstikbaline kast eden işgalcilere karşı başlattığı İstiklal savaşını tarihte benzeri görülmemiş zaferle göstermiştir’’ dedi.

Halk oyunlarını gösterisinden sonrasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde spor branşlarındaki çocuklar gösteri sundu. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. 1’inci Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Harekat Timleri ile araçlarının geçişi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken ayakta alkışlandı.

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