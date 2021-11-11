Akşam saatlerinde Ankara Sincan'da S.C. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü S. C.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye sevk etti.

Diğer kazada ise sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan M.Ç.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaparak hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri her iki kazayla ilgili inceleme başlattı.