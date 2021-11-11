Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 22:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu 2 şüphelinin iş yeri, ev ve eklentisinde arama yapıldı.
Aramalarda 530 gram kubar esrar, 7 uyuşturucu hap, 6 litre sahte/kaçak alkollü içecek, ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Ordu Uyuşturucu
Son Haberler
- 23:36
- 23:50
- 23:17
- 23:03
- 22:50
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta soya fasulyesi hasadı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz