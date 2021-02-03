Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 08:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınavlar ne zaman yapılacak? Liselerin birinci dönem sınavları ne zaman?
Lise sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar nasıl yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıkladı. Liselerde birinci dönem sınavları ne zaman? Liselerin birinci dönem sınavları nasıl olacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk liselerde yapılacak birinci dönem sınavları hakkında da bilgi verdi.
Sınavlar ne zaman yapılacak?
Bakan Selçuk: "Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir" dedi.
Sınavların yüz yüze gerçekleşeceğini söyleyen Bakan Selçuk öğrencilerin birinci dönem sınavları için 1 Kasım'a kadarki müfredattan sorumlu olacaklarını belirtti.
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