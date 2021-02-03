Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnegöl'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ara sokaktan Ahmet Akyollu Caddesi'ne çıkan Veysi A. idaresindeki 16 ALZ 202 plakalı otomobil, Berat A'nın kullandığı 16 AJN 524 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Berat A, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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