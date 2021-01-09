İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Ocak'taki MTSK sınavında şüpheli davranışlar sergileyen S.K. ile aynı okulda sınava giren C.B.'nin üzeri arandı.

Şüphelilerin kazaklarının iç tarafına gizlenen kamera, kulaklık ve dışarıdan ses alabilmek amacıyla WİFİ sisteminden oluşan düzenek ele geçirildi.

Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerin ifadelerinde, kendilerine verilen hesap numarasına 10 bin lira yatırdıkları, sınavdan önce tanımadıkları kişilerin üstlerine söz konusu düzeneği yerleştirdiğini öne sürdüğü belirtildi.