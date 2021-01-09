Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de AFAD, engelli çifte tekerlekli sandalye hediye etti
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de AFAD, köyde yaşayan engelli çifte tekerlekli sandalye hediye etti.
Sazlıdere köyünde yaşayan engelli Aziz ve Remziye Çelik'in yakınları AFAD'a ulaşarak çiftin tekerlekli sandalye talebini iletti.
AFAD ekipleri tekerlekli sandalyeleri Çelik çiftinin evine götürdü.
Aziz ve Remziye Çelik çifti, AFAD ekiplerine teşekkür etti.
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