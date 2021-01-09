Çorum’da organize silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında; ses ve görüntü kaydedici cihazlarla fiziki takipleri yapılan ve telefon görüşmeleri dinlenen bazı şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, örgüt faaliyetleri içinde nitelikli yağma, nitelikli tehdit, iş ve çalışma hürriyetini tahdit, soruşturmanın gizliliğini ihlal, iş yeri kurşunlama ve yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığın’ın talimatıyla ‘Bolat grubu’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında örgüt lideri S.B.'nin bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca, 16 ruhsatsız tüfek, bu silahlara ait yüzlerce fişek ve mermi, kurusıkı tabanca, 4 senet, 20 bin lira, 20 cep telefonu ile çok sayıda dijital materyal ile belge ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından sekv edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.