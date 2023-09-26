Simülasyon tırı ile depremi birebir yaşadılar

Cumhuriyet Meydanı’na kurulan deprem simülasyonu tırında vatandaşlar, depremi birebir yaşadılar. Afet bilicinin geliştirilmesi için her yaştan katılımcıya deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, doğru davranış şekillerinin neler olduğu, AFAD uzmanları tarafından uygulamalı olarak gösterildi.



Süreleri farklı olmak üzere 7.8 büyüklüğündeki Kahramanmaraş ve Marmara depremlerini hisseden vatandaş ve öğrenciler, çök-kapan-tutun yöntemiyle kendilerini korumayı öğrendiler. Deprem simülasyon eğitiminden sonra öğrencilere ve vatandaşlara deprem öncesinde hazırlanması gereken afet çantasının içeriği ve öneminden bahsedildi.



Yozgat’ta insanlarda afet farkındalığını arttırmak üzere çeşitli eğitimler düzenlendiğini bunlardan birinin de deprem simülasyon tırı olduğunu söyleyen Yozgat İl AFAD Müdürü Rifat Genç, “İnsanları depremlere hazırlamak için simülasyon tırında çök-kapan ve tutun eğitimleri ile yapılması gereken doğru davranış eğitimlerinin veriliyor. Vatandaşlarımız depremin yaşandığı illerdeki sarsıntının birebir aynısını burada yaşamış oluyorlar. Başlarına herhangi bir afet geldiğinde sakin kalarak yapmaları gereken davranışların neler olduğu konusunda bilgi ediniyor.” dedi.



"Burada çök-kapan eğitimi aldık, deprem anında nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrendim"



Genç, deprem simülasyon tırının cuma gününe kadar Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda kalacağını belirtti. Eğitime katılan Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencilerinden Fatma Nur Taşkın da “Gerçekten çok kötü bir durum, olayın içinde olsam ne yapacağımı bilemez, panik olurdum. Burada çök-kapan eğitimi aldık, deprem anında nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrendim. Eğitim faydalı oldu.” diye konuştu.



Sedef Doğan isimli öğrenci ise, “Simülasyon tırında çök-kapan-tutun eğitimi verdiler, depreme hazırlık olarak. Kahramanmaraş depremini yaşamadığım için aynı şiddette mi olduğunu bilmiyorum ama çok sarsıntılı bir süreçti, gerçekten çok üzücü bir durum.” ifadelerine yer verdi.