Kütahya'nın Simav ilçesinde konutların ve kamu binalarının ısıtma sistemlerinde yararlanılan jeotermal su ile ısıtılacak organize seracılık bölgesi için çalışmalar devam ediyor.

Yıllardır jeotermalle enerjiyle ısıttıkları seralarında domates üreten Simavlılar, proje hayata geçirildiğinde daha iyi imkanlara kavuşacak.

Yılda 50 bin ton domates üretilecek

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçede kuyu sıcaklığı 140 dereceyi bulan termal suyla yaklaşık 20 yıldır jeotermal seracılık yapıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan ve çalışmalarına başlanan proje sayesinde seracılığı daha da geliştirmeyi planladıklarını belirten Biçer, şöyle konuştu:

"Jeotermale dayalı Simav Organize Sera Bölgesi'nin kuruluş protokolü imzalandı. 1 milyon 200 bin metrekare alanda faaliyete geçecek organize sera bölgesinde 1500 kişilik istihdam sağlanması hedefleniyor. 32 işletme ve 3 sanayi tesisinin bulunacağı sera bölgesinde yıllık yaklaşık 50 bin ton domates üretiminin yapılması amaçlanıyor. Simav'da 500 dekarlık bir alanda kurulu seralarda domates üretimi yapılıyor. 'Simav Eynal domatesi' ismiyle markalaşmış olan domatesimizin üretimini organize sera bölgesinde artırarak öncelikli hedefimizi iç piyasanın talebini karşılamak, sonrasında ise ihracatını gerçekleştirmek olacak."

"Üretilen domatesler lezzet, aroma ve dayanıklılık bakımından üstün"

Biçer, istihdama da büyük katkı sağlayacak projenin Simav'ın geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı.

İlçede yetiştirilen domatesin lezzet, aroma ve dayanıklılık bakımından çok iyi olduğunu dile getiren Biçer, "Ürünlerimiz Türkiye'deki en iyi domatesler arasında yer alıyor. Lezzeti öncelikle Simav'ın kendine özgü iklim şartlarından geliyor. Ayrıca jeotermal enerjiyle ısıtma nedeniyle renk kalitesi bulunuyor" dedi.