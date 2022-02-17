Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta aranan 19 kişi yakalandı
[Fotoğraf: DHA/Arşiv]
Uşak'ta aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 19 kişiden 13'ü tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen 49 adrese, 20 ekip ve 100 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 13'ü cezaevine gönderilirken, 6'sı işlemin ardından serbest bırakıldı.
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