Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü
[Fotoğraf: Getty]
Kilis Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar ile enflasyonla mücadele kapsamında gerekeni yapıyoruz ve su tüketiminde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Elbeyli ilçe belediyesi de su tüketim bedelindeki KVD oranını yüzde 1'e düşürdüğünü duyurmuştu.
Etiketler: Kilis Denetim Fiyatlandırma Politikaları
Son Haberler
- 14:43
- 14:37
- 14:39
- 14:38
- 14:37
Sıradaki Haber
Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz