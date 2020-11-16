Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri tarafından şehir merkezinde bulunan cadde, sokak ve bulvarlarda faaliyet gösteren esnaf denetlendi.

Yapılan kontrollerde kaldırım işgali yapan iş yeri sahipleri, uyarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, kaldırım işgallerinin görüntü kirliliğinin yanı sıra vatandaşların kaldırımda yürümesine engel olduğunu belirtti.

Altunok, kaldırım işgallerine izin vermeyeceklerini ve bu konuda denetimlerin süreceğini kaydetti.​​​​​​​