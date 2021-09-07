Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silifke'de okul servisleri denetlendi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servisleri denetlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, denetimlerde servis sürücülerinin ehliyetlerini ve araçların belgelerini kontrol etti.
Sürücülere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve trafik kurallarına ilişkin uyarılar yapıldı.
Etiketler: Mersin
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