Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silifke'de jandarmalar sokak hayvanlarını besledi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kedi ve köpekleri unutmadı.
Ekipler, sokak hayvanlarının ilçedeki yaşam alanlarına mama bıraktı.
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