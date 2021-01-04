İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 28 Aralık 2020-4 Ocak 2021'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu sıkı denetim yaptı.

Ekipler, kentin işlek yerlerinden Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki denetimlerde, 12 kişiye maske takmamak ve sosyal mesafeye dikkat etmemekten, 44 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı.

