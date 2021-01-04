İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentteki cadde, sokak ve çocuk parklarındaki sokak hayvanlarını mamayla besledi.

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması üzerinden gelen ihbarlarla hayvanlara karşı işlenen suçlara hızlıca müdahale eden ekipler, kuşlar için de kentteki bazı noktalara su ve yem bıraktı.