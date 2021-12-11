Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silahla yaralanan sokak köpeği tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Trabzon'da silahla vurulan sokak köpeği tedaviye alındı.
Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişilerce silahla vurulan köpeği fark eden hayvanseverler, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın, başından yaralanan köpeğe ilk müdahaleyi yaptı. Ortahisar Belediyesine bağlı Küçük Dostlar Kliniği'ne götürülen köpek, tedavisinin ardından barınağa teslim edildi.
Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Göktaş, olayı jandarma ekiplerine bildirdiklerini ve takipçisi olacaklarını belirtti.
Etiketler: Trabzon Sokak Hayvanları
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