Jandarma ekipleri, Muradiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehaneden televizyon, çay ve para çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında U.Y.(17), E.S. (18) ve E.K'yı (17) yakaladı.

İşlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar tutuklandı.