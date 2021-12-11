Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kahvehaneden hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA ]
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kahvehaneden hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Muradiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehaneden televizyon, çay ve para çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında U.Y.(17), E.S. (18) ve E.K'yı (17) yakaladı.
İşlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: Manisa Jandarma Genel Komutanlığı Hırsızlık
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