Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yukarıbozkır Mahallesinde İ.V'nin kullandığı 45 C 4296 plakalı hafif ticari araç ile İ.Y. idaresindeki 45 TR 123 plakalı minibüs çapıştı.
Kazada yaralanan İ.V, F.Y, B.Y, R.Y. ve İ.Y, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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