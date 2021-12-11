Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere, daha yeşil bir kent için kaldırımları ağaçlandırmayı sürdürdüklerini söyledi.

Alata Mahallesi'nde kaldırımlara 300 öğrenciyle 1000 ağaç ve fidan dikimi yaptıklarını dile getiren Tollu, katkı sağlayan TEMA Vakfı ile Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

Fidan dikiminin ardından Başkan Tollu öğrencilere çorba ve çikolata ikramında bulundu.