Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahırtaş Mahallesi'ndeki Asar Dağı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda, H.K, T.A. ve E.K'yi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Antalya
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