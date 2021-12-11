Vali Bilmez, Esenyamaç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Muhtar Ayhan Korkmaz ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Bilmez, selde evleri yıkılan ve kapıldığı sel sularında son anda kurtarılan Yurtseven'i bir hayırsever tarafından yaptırılan yeni evinde ziyaret etti.

Yurtseven'e yeni evlerinin hayırlı olması dileğinde bulunan Bilmez, sohbet ettiği aile fertlerinin talep ve isteklerini dinledi. Mahallede kurulan konteyner kentte de incelemede bulunan Bilmez vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilmez, selden hemen sonra devletin tüm imkanlarıyla bölgeye ulaşarak çalışmalara başladığını hatırlatarak bundan sonra da çalışmaların aralıksız süreceğini söyledi.

Vali Bilmez'e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, DSİ Bölge Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.