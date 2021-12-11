Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, belediye tarafından işletilmeye başlanılan plajda 2022 yılının yaz dönemine şimdiden hazırladıklarını söyledi.

Karaburun'daki kullanılabilecek kıyı uzunluğunu izin verilen ölçüde büyütmeye başladıklarını vurgulayan Bayındır, şunları kaydetti:

"Yerleştireceğimiz bungalovlarda o bölgeye gelip günü birlik değil de daha uzun süreli kalmak, tatil yapmak isteyenlere de orada kalmayı sağlayacağız. Önümüzdeki yıl bir deneme yapacağız. 10 bungalov hedefimiz var. Ayrıca karavanlar da gelip Beyşehir Gölü'nün kıyısından gölü seyrederek burada artık kamp yapabilecek. Sahilde çadır kampı da yapılabilecek alanlar oluşturacağız. Bunlar, o bölgede hem basit, betonsuz ve kıyıya, dokuya zarar vermeyen çözümler. Portatif malzemelerle burada tatilcilerimizin imkanlarını daha da genişleteceğiz. Karaburun Plajı bizim turizme açılan penceremiz."