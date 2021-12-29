Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silahla bir kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli intihar etti.
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 1671 Sokak'ta park halindeki otomobilde 31 yaşındaki Berkan Ergün ile İ.K. arasında tartışma çıktı.
Araçtan inen ikili arasında tartışmanın sürmesi üzerine İ.K, yanındaki tabancayla Ergün'ü başından yaralayıp, aracıyla olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Berkan Ergün, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ergün'e ait otomobil, Bestekar Sadi Hoşses Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.
İ.K'nin olaydan yaklaşık 1,5 saat sonra Gaziemir ilçesinde intihar ettiği öğrenildi.
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