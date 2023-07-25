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Güncel
İHA 25.07.2023 19:33

Silah sesleri susuyor: Düğün magandalarına karşı nöbet tutuyorlar

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, maganda kurşunu ile meydana gelebilecek ölüm ve yaralamaların önüne geçmek maksadıyla düğünlere polis ve bekçi görevlendirdi.

Silah sesleri susuyor: Düğün magandalarına karşı nöbet tutuyorlar

Silahla rastgele ateş açılmamasına yönelik de vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından `silahtan çıkan ses, kaybedilen bir nefes` mottosuyla, düğün magandalarının havaya ateş açmasını engellemek maksadıyla uygulama başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, maganda kurşunu ile meydana gelebilecek ölüm ve yaralamaların önüne geçmek için düğünlerde görev yapıyor. Polis, düğün ve kutlama organizasyonlarında silahla rastgele ateş açılmamasına yönelik vatandaşları bilgilendiriyor.

"Emniyet teşkilatı bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor"

Şehir merkezindeki cadde ve bulvara da bilgilendirici afiş ve broşürler asıldı. Düğünlerde canların gitmemesini ve silahların atılmaması gerektiğini ifade eden damat Berat Yeşilurt, "Sayın valimize ve emniyetimize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tabii ki düğünlerimizde canlar gitmesin, silahlar atılmasın. Emniyet teşkilatı her zaman başımızın tacı. Emniyet teşkilatı bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Kimseyi korkutmayalım, çocuklarımızı da başımızın tacı yapalım. O yüzden düğünlerimizde silah atmayalım herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Müzik sesinin silah sesinden daha güzel olduğunu belirten gelin Sibel Narin Yeşilyurt ise, "Hiçbir canlımız gitmesin. Ben tekrar söylüyorum, müzik sesi gerçekten silah sesinden daha güzel. Kimsenin canına hiçbir şekilde zarar gelmesin" dedi.

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